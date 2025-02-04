Tunceli'de Kayaya Çarpan Araçta 1 Ölü, 6 Yaralı

Tunceli'de Feci Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Hafif ticari aracın kayaya çarpması sonucu meydana gelen olayda, sürücü H.G. yönetimindeki 06 CUL 057 plakalı araç, Tunceli-Erzincan kara yolu Aşağırabat mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayaya çarptı.

Kazada sürücü ile birlikte araçtaki V.G, M.F.G, Ş.G, E.G, S.Ş.G. ve M.G. yaralananlar arasında yer aldı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık ve itfaiye ekipleri ile polis hemen olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan V.G.'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın ardından, söz konusu kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, yol kenarındaki kayaya çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, yol kenarındaki kayaya çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.