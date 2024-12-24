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Tunceli'de Köpek Saldırısı: 65 Yaşındaki Kadın Ağır Yaralandı

Tunceli'de köpeklerin saldırısına uğrayan 65 yaşındaki kadın ağır yaralandı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 15:38
Tunceli'de Köpek Saldırısı: 65 Yaşındaki Kadın Ağır Yaralandı

Tunceli'de Köpek Saldırısı: 65 Yaşındaki Kadın Ağır Yaralandı

Tunceli'nin Güleç köyünde bir besiciye ait köpeklerin saldırısına uğrayan Hikmet Tokmak, ağır yaralarla hastaneye kaldırıldı. 65 yaşındaki Tokmak, saldırının ardından tedavi sürecinin sona ermesinin ardından taburcu edildi.

Saldırı Anı ve Yaralar

Dün sabah saatlerinde, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan komşusunun beslediği 7 köpek, Hikmet Tokmak’a saldırarak vücudunun birçok yerini yaraladı. Tokmak, saldırı esnasında köpeklerin kendisine nasıl çullandığını ve yere düştüğünü anlattı. AA muhabirine konuşan Tokmak, "Köpeklere 'hoşt' dedim ama durmadılar. Beni yere düşürdüler ve sürüklediler. Köpekler, kurtlar gibi saldırdı," ifadelerini kullandı.

Ağır Yaralar ve Tedavi Süreci

O esnada çevredekilerin yardımıyla köpeklerin sahibi olan kişinin aile üyesi geldi ve hayvanları kovaladı. Tokmak, hastaneye kaldırıldığında acil serviste tedavi edildiğini ve yaklaşık bir buçuk saat ameliyathanede kaldığını belirtti. Toplamda 30-40 dikiş atıldığını vurgulayan Tokmak, "Herkes köpeklerine sahip çıksın. Bana saldıran köpekler sahiplidir, yabani değil," diyerek dikkat çekti.

Sorunun Farkındalığı

Yaşadığı mağduriyeti dile getiren Tokmak, "Belki de 1-2 ay iş yapamayacağım, bacaklarım çok zarar gördü. Köpekler çoğunlukla bacaklarımı ve kalçalarımı ısırdı," şeklinde konuştu. Bu olay, köpek sahiplerinin sorumluluklarını yeniden değerlendirmesi gerektiğinin altını çizmektedir.

Tunceli'de bir besiciye ait köpeklerin saldırısında ağır yaralanan 65 yaşındaki Hikmet Tokmak...

Tunceli'de bir besiciye ait köpeklerin saldırısında ağır yaralanan 65 yaşındaki Hikmet Tokmak, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tunceli'de bir besiciye ait köpeklerin saldırısında ağır yaralanan 65 yaşındaki Hikmet Tokmak...

Tunceli'de bir besiciye ait köpeklerin saldırısında ağır yaralanan 65 yaşındaki Hikmet Tokmak, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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