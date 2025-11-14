Tunceli'de Koruyucu Aile Farkındalığı Etkinlikleri

Tunceli'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinliklerle koruyucu aile modeli 'Bir çocuğun hayatına dokunmak, geleceğe umut olmaktır' temasıyla tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 11:09
Etkinlikler ve Hedef

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerle koruyucu aile hizmet modeline dikkat çekildi. Program, 'Bir çocuğun hayatına dokunmak, geleceğe umut olmaktır' temasıyla kentte geniş yankı uyandırdı.

Etkinlikler, duygusal olduğu kadar toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik uygulamalarla yürütüldü. Kampanya kapsamında şehir genelinde billboard ve afişlerle tanıtım yapılırken, kent merkezindeki iş yerlerinin kapı ve pencerelerine "Haydi Tunceli Koruyucu Aile Olalım" afişleri asıldı. Ana arterlerdeki trafik lambalarına yapılan özel giydirmelerle de "Koruyucu Aile Olalım" mesajı yayıldı.

Açılış, Yürüyüş ve Konferans

Etkinlikler, Mameki Köprüsü Kavşağı'nda açılışı yapılan Koruyucu Aile Durağı ile başladı ve yapılan farkındalık yürüyüşüyle sürdü. Günün sonunda İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen Koruyucu Aile Tanıtım Konferansı programın dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu.

Konferans, İl Müdürü Hüseyin Okanın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Tunceli Valisi Şefik Aygöl’ün eşi Nazlı Aygöl katılımcılara hitap etti. İl Müdürü Hüseyin Okan konuşmasında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde korunma altında olan çocukların yüzde 50'sinin koruyucu aile yanında desteklendiğini ve bu oranı daha da yukarı taşımak için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

