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Tunceli'de 'Küreselden Yerele Diplomasi' Paneli Düzenlendi

Tunceli'deki panelde, kent diplomasisinin önemi ve yerel ile küresel arasındaki bağ ele alındı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 17:25
Tunceli'de 'Küreselden Yerele Diplomasi' Paneli Düzenlendi

Tunceli'de 'Küreselden Yerele Diplomasi' Paneli Gerçekleştirildi

Tunceli'de gerçekleştirilen panel, Kent Diplomasisi Ulusal Zirvesi'nin açılışı kapsamında organize edildi.

Panelin Başlangıcı ve Amaçları

"Küreselden Yerele Diplomasi" başlıklı panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi" projesi çerçevesinde Munzur Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Yardımcısı'nın Vurguları

Munzur Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Şahin, üniversitenin her geçen yıl büyüdüğünü ve değerli bilim insanlarına ev sahipliği yaptığını belirtti. Öğrencilerin üniversite aracılığıyla kent diplomasisini öğrendiğini ifade eden Şahin, "Diplomasi dili çok farklı bir dil. Her mekanın ve coğrafyanın kendine özgü bir dili vardır. Bu dili konuşmak çağ okumak demektir. Çağ okuyabilmek için kendi coğrafyanızın mekansal hafızasını oluşturmalısınız." dedi.

İletişim Başkanlığı Müdürü'nden Açıklamalar

Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya, Ulusal Zirve'nin yerelden küresele uzanan diplomasi anlayışının önemine dikkat çekerek, "Programımız boyunca, yaşadığımız kente, çevremize ve bölgemize yeni bir pencereden bakma fırsatı bulacak, dünyaya açılan vizyonumuzu genişletme imkanına sahip olacağız. Kent diplomasisi, şehirlerimizin tanıtımını sağlarken, kültürel, sosyal ve ekonomik bağları güçlendiren önemli bir araçtır." şeklinde konuştu.

Panel Sonrası Tartışmalar

Konu ile ilgili olarak MUNÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Serkan Gündoğdu'nun moderatörlüğünde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Özden Zeynep Oktay, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'ndan Doç. Dr. Emrah Aydemir ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden Doç. Dr. Oğuzhan Erdoğan katılım gösterdi. Panel, katılımcıların soru cevaplarıyla sona erdi.

Katılımcılar ve İlgi

Panele, kurum müdürleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katılmak suretiyle büyük bir ilgi gösterdi.

Tunceli'de Kent Diplomasisi Ulusal Zirvesi'nin açılışı dolayısıyla "Küreselden Yerele Diplomasi"...

Tunceli'de Kent Diplomasisi Ulusal Zirvesi'nin açılışı dolayısıyla "Küreselden Yerele Diplomasi" paneli gerçekleştirildi. MUNÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Serkan Gündoğdu'nun (sol 2) moderatörlüğündeki panele, İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Prof. Dr. Özden Zeynep Oktay (solda), Milli Savuma Üniversitesi Kara Harp Okulu'ndan Doç. Dr. Emrah Aydemir (sağ 2) ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden Doç. Dr. Oğuzhan Erdoğan'ın (sağda) katıldı.

Tunceli'de Kent Diplomasisi Ulusal Zirvesi'nin açılışı dolayısıyla "Küreselden Yerele Diplomasi"...

Tunceli'de Kent Diplomasisi Ulusal Zirvesi'nin açılışı dolayısıyla "Küreselden Yerele Diplomasi" paneli gerçekleştirildi. MUNÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Serkan Gündoğdu'nun (sol 2) moderatörlüğündeki panele, İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Prof. Dr. Özden Zeynep Oktay (solda), Milli Savuma Üniversitesi Kara Harp Okulu'ndan Doç. Dr. Emrah Aydemir (sağ 2) ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden Doç. Dr. Oğuzhan Erdoğan'ın (sağda) katıldı.

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