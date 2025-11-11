Tunceli'de Kuzenler Yaralı Yavru Dağ Keçisini 3 kilometre Sırtında Taşıdı

Tunceli’de iki kuzen, köpek saldırısında yaralanan yavru dağ keçisini yaklaşık 3 kilometre sırtlarında taşıdı; Doğa Koruma ekipleri gelene kadar hayvan yolda yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 10:39
Tağar Vadisi'nde köpek saldırısı; ekipler yetişemedi

Olay, Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi Tağar Vadisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir köpek iki yavru dağ keçisine saldırdı. Panikle kaçmaya çalışan keçilerden biri Tağar Çayına atladı; akıntıya kapılarak kayalık bir bölgede mahsur kaldı.

Olayı gören iki kuzen, derhal suya girip yavru keçiyi bulunduğu yerden kurtardı ve onu ekiplerin bilgisine sunmak için sırtlarında yaklaşık 3 kilometre taşıdı. Ancak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri gelene dek hayvan yolda telef oldu.

Mehmet Furkan Aladağ olayı şöyle anlattı: "Bunun üzerine dağ keçilerinden bir tanesi hareket edemeyeceği bir yerde mahsur kaldı. Kuzenimle birlikte orada mahsur kaldığını görünce biz de yardım edip doğa koruma görevlerini teslim etmek istedik. Daha sonra kuzenimle birlikte kendisini mahsur kaldığı yerden kurtardık. Fakat yolda gelirken hayvanın ağzından sular akıyordu. Bir sıkıntı olduğunu anladık. Doğa koruma görevleri gelene kadar ne yazık ki hayvan can vermişti."

Abdulkadir Aladağ ise, "Kuzenimle beraber doğa gezisine çıkmıştık. Gezerken bir hareketlilik fark ettik. Bir köpek iki tane yavru keçiyi kovalıyordu ikisi de köpekten kaçmak için suya atladı. Fakat bir tanesi gitti, bir tanesi suyun içine mahsur kaldı. Biz de ne yapalım dedik. Paçaları sıvadık, suyun içine girdik. Onu oradan kurtardık. Fakat çok korkmuştu. Sürekli bağırıyordu. Biz de ekiplere haber verdik. Gelsinler, götürsünler, bakımını yapsınlar diye. Yaklaşık 3 kilometre sırtımıza taşıyarak getirdik. Ekiplere göstermek için. Fakat yetiştiremedik" şeklinde konuştu.

Olay, bölgedeki yaban hayatının korunması ve sokak köpekleriyle ilgili önlemlerin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

