Tunceli'de Mahsur Kalan 19 Kişi AFAD Ekiplerince Kurtarıldı

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Bu durum, Erzincan'dan Batman'a spor müsabakası için yol alan bir aracı mahsur bıraktı. Araç içinde bulunan 16 öğrenci ve 3 görevli personel, Tunceli'nin Mameki Köprüsü mevkisinde yardım beklemeye başladı.

Olayın bildirilmesinin ardından, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) hemen bölgeye müdahale ekipleri gönderdi. Aynı zamanda Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyeleri de durumu desteklemek üzere bölgeye intikal etti.

Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda, mahsur kalan 19 kişi güvenli bir şekilde kurtarıldı. Kurtarılan kişiler daha sonra Tunceli'de bulunan yurtlara ve AFAD misafirhanesine yerleştirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.