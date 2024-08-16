Tunceli'de Mahsur Kalan Baba Oğul, Arama Kurtarma Ekipleriyle Kurtarıldı

Tunceli'de Dağlık Arazide Mahsur Kalan Baba Oğul Kurtarıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, gezmek amacıyla Munzur Dağları'nın Karagöl Vadisi'nde bulunan baba ve oğlu S.A. ile A.A., dönüş yolunda zorlu arazi şartları nedeniyle mahsur kaldı.

Yardım Çağrısı Yapıldı

Mahsur kalan baba oğul, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Bu ihbar üzerine, bölgeye AFAD, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri hemen sevk edildi.

Başarılı Kurtarma Operasyonu

Arama kurtarma ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda, baba ve oğlu bulundukları yerden güvenli bir şekilde alarak ilçe merkezine getirdi. Sağlık ekiplerine teslim edilen baba oğul, kurtarma operasyonunun ardından sağlık durumları kontrol altına alındı.

Bu olay, Tunceli'deki arama kurtarma ekiplerinin etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gezmek için gittikleri dağda mahsur kalan baba oğul, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gezmek için gittikleri dağda mahsur kalan baba oğul, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gezmek için gittikleri dağda mahsur kalan baba oğul, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.