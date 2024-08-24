Tunceli'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Tunceli'de Orman Yangınına Müdahale Başladı

Tunceli ilindeki Metreşan mezrasında çıkan orman yangınına yönelik hızla çalışmalar başlatıldı.

Yangın, Sin köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz kesin olarak belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Yangına müdahale edilmesi için bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri yönlendirildi.

Bir araya gelen ekipler, yangını söndürmek için kazma, kürek, tırmık ve iş makineleri ile sahada yoğun bir çalışma yürütmektedir.

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.