Tunceli'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Tunceli'de Yangın Alarmı

Tunceli'nin Kocakoç köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgedeki köy sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talep etti.

Müdahale Ekipleri Hareket Geçti

Bunun üzerine, Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri, yangının büyümemesi için hızla bölgeye yönlendirildi. Yangını söndürme çalışmaları şu anda devam etmekte ve ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Yangın ile ilgili olarak daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.