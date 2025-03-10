Tunceli'de PKK'ya Yönelik 756 Operasyon Düzenlendi

Tunceli'de yılın ilk iki ayında PKK'ya karşı 756 operasyon gerçekleştirilirken, organize suç çetelerine de darbe indirildi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 18:08
Tunceli'de PKK'ya Yönelik 756 Operasyon Düzenlendi

Tunceli'de PKK'ya Yönelik 756 Operasyon

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, ocak ve şubat aylarında terör örgütü PKK'ya karşı toplam 756 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Valiliğin düzenlediği "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda konuşan Tekbıyıkoğlu, il genelinde 5.982 jandarma ve emniyet personelinin görev yaptığını belirtti.

Operasyonlar ve Yakalamalar

Vali Tekbıyıkoğlu, bu dönemde gerçekleştirilen operasyonların 733'ünün kırsal, 23'ünün ise şehirde yapıldığını ifade etti. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ünün tutuklandığını, 6'sının hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini kaydetti. Ayrıca, şehir operasyonlarında 1 teröristin sağ olarak yakalandığı bilgisini verdi.

9 Ocak 2025'te icra edilen bir operasyonda, PKK/KCK'nın kırsalda faaliyet gösteren 'Mahir Serhat' kod adlı terörist de Antalya'nın Kepez ilçesinde yakalandı ve tutuklandı.

Organize Suç Organları Üzerine Mücadele

Bu yılın ilk 2 ayında aranan 219 şüpheli Tunceli'de yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Tekbıyıkoğlu, kentte organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek, "İlimiz sınırları içerisinde vatandaşımızın canına ve malına göz diken organize suç çetelerine nefes aldırmamaya kararlıyız" dedi.

Bu kapsamda 2025 yılının ilk 2 ayında 10 operasyon gerçekleştirildiğini, 15 kişinin gözaltına alındığını, 3'ünün tutuklandığını ve 7'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini vurguladı.

Suç Oranlarındaki Düşüş

Tekbıyıkoğlu, Tunceli'de kişilere karşı işlenen suçlarda %7 oranında düşüş yaşandığını, aydınlatma oranının %99'a ulaştığını ve dolandırıcılık ile hırsızlık suçlarında ise %100'lük bir düşüş kaydedildiğini ifade etti.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal da katıldı.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu (ortada), Valilik binasında düzenlediği "Asayiş ve Güvenlik...

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu (ortada), Valilik binasında düzenlediği "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda kentte ocak ve şubat aylarında terör örgütü PKK'ya yönelik 756 operasyon düzenlendiğini bildirdi. Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman (sağda) ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal (solda) da katıldı.

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