DOLAR
34,61 -0,53%
EURO
36,7 -1,2%
ALTIN
2.903,3 -2,32%
BITCOIN
3.128.362,01 -0,86%

Tunceli'de Sakarmeke Kuşu Avlayan İki Kişiye 14.864 Lira Ceza

Tunceli'de sakarmeke kuşu avlayan iki kişiye toplam 14.864 lira ceza kesildi ve avlanan kuşlara el konuldu.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 20:37
Tunceli'de Sakarmeke Kuşu Avlayan İki Kişiye 14.864 Lira Ceza

Tunceli'de Sakarmeke Kuşu Avcılarına Ceza!

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, sakarmeke kuşu avladıkları belirlenen iki şahsa toplam 14 bin 864 lira ceza uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, doğal yaşamın korunması amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde koruma kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Etkili Denetim Süreci

Ekipler, bölgedeki dağlık ve sulak alanları dron ile denetleyerek, Keban Baraj Gölü’nde sakarmeke kuşlarını avlayan iki kişiyi tespit etti. Bu şahıslar hakkında "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılarak, belirtilen ceza kesildi.

Ayrıca, avlanan dört sakarmeke kuşuna da ekipler tarafından el konuldu. Tunceli'deki bu denetimlerin arttırılması, bölgedeki doğal yaşamın korunmasına katkı sağlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartal Belediyesi Önünde Protesto: İşten Çıkarılan Kadın Emekçiden Eylem
2
Beylikdüzü'nde Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı: 28 Mermi Atıldı
3
Gazze'de Gazeteciler İçin Tarihi Katliam: 1640 Saldırı
4
Modi, G20 Zirvesi'nde Küresel Güney'in Önceliklerine Dikkat Çekti
5
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Seçimlerin Yeniden Yapılması Çağrısı
6
Beyoğlu'nda Usta ve Genç Sanatçıların Hüsnühat Sergisi Açıldı
7
İsrail Ordusunun Beyrut Saldırısında Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme