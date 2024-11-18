Tunceli'de Sakarmeke Kuşu Avlayan İki Kişiye 14.864 Lira Ceza

Tunceli'de Sakarmeke Kuşu Avcılarına Ceza!

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, sakarmeke kuşu avladıkları belirlenen iki şahsa toplam 14 bin 864 lira ceza uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, doğal yaşamın korunması amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde koruma kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Etkili Denetim Süreci

Ekipler, bölgedeki dağlık ve sulak alanları dron ile denetleyerek, Keban Baraj Gölü’nde sakarmeke kuşlarını avlayan iki kişiyi tespit etti. Bu şahıslar hakkında "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılarak, belirtilen ceza kesildi.

Ayrıca, avlanan dört sakarmeke kuşuna da ekipler tarafından el konuldu. Tunceli'deki bu denetimlerin arttırılması, bölgedeki doğal yaşamın korunmasına katkı sağlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.