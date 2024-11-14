Tunceli'de Şehit Polis Memuru Yiğit İçin Tören Düzenlendi

Tunceli'de Şehit Polis Memuru İçin Tören

Tunceli'de atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan polis memuru Yiğit Can Yiğit için bir tören düzenlendi. Tören, Tunceli Devlet Hastanesi'nden alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı ile başladı.

Saygı Duruşu ve Dua

Naaş, Polis Özel Hareket Şube Müdürlüğü bahçesine getirilerek katafalka konuldu. Tören sırasında saygı duruşunda bulunulduktan sonra, şehidin öz geçmişi okundu. Ardından İl Müftü Vekili Abdüsselam Soylu tarafından dualar okundu.

Cenaze Töreni ve Gönderilişi

Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından cenaze aracına yerleştirilerek memleketi Adana'ya gönderildi. Törene katılanlar arasında Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ve birçok kamu yetkilisi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, polis ve asker yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.