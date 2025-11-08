Tunceli’de Serebral Palsi’li Beran’ın 10 Yıllık Evde Eğitim Azmi

Tunceli’de 16 yaşındaki Serebral Palsi hastası Beran Adın, yaklaşık 10 yıldır evde eğitim alıyor; öğrenme azmi öğretmenleri ve eğitim camiasına ilham veriyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:44
Tunceli’de Serebral Palsi’li Beran’ın 10 Yıllık Evde Eğitim Azmi

Tunceli’de 10 yıldır evde eğitimle öğrenen Beran’ın azmi örnek oluyor

16 yaşındaki Beran Adın, doğuştan gelen Serebral Palsi nedeniyle örgün eğitime katılamıyor ancak yaklaşık 10 yıldır evde eğitim alarak öğrenimini sürdürüyor. Beynin hareket, denge ve kas kontrolünü sağlayan bölgelerindeki hasarın neden olduğu rahatsızlık günlük yaşamında kısıtlamalara yol açsa da, Beran’ın öğrenme isteği ve yaşam enerjisi azalmadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlanan evde eğitim hizmeti kapsamında öğretmenler düzenli olarak Beran’ın evine gelerek derslerini işliyor. Öğretmenleriyle güçlü bir uyum yakalayan Beran’ın derslerdeki motivasyonu ve kararlılığı çevresindekilere ilham veriyor.

"Hocalarıma saygıda kusur etmeyeceğim"

Evde eğitim aldığı için mutlu olduğunu ve hocalarını sevdiğini anlatan Beran Adın, öğretmenlerinin okula gitmesi yönündeki ısrarını, "Ben enerjiğim, çok durgun bir çocuk değilim. Hayata mutlu bakıyorum, çok kötü bakmıyorum. Hocalarımla da aramız iyi. Bugün edebiyat dersimiz vardı. Edebiyatı işledik, o da eğlenceli geçti. Hocamızla eğlendik, bir uyum yakaladık. İnşallah bunu devam ettiririm, devam ettirmek istiyorum. Hocalarıma saygıda kusur etmeyeceğim. Onlar bana öğretiyor sonuçta, ben de onları dinliyorum. Bu hep böyle oldu. Okula gitmem için beni çok zorladılar ‘gel bir kere seni götürelim’ diye. Ben gitsem de yabancılık çekme tedirginliği var. Hocalarım ‘gel seni götürelim, yabancılık çekmezsin’ diyorlar, bunu 10’uncu sınıfa kadar söylüyorlardı. Hep hayır diyorum, hala kabul etmiyorum. Çünkü ben oraya gidersem ayak uyduramam. Evdeki gibi olmaz. Ev daha rahat gibi geliyor, kendimi daha enerjik hissediyorum. Ben oraya gidersem, oranın enerjisine ayak uyduramam. Sınıflar kalabalık oluyor, ben onlara engel olacağım gibi geliyor. O yüzden evde eğitim görüyorum. Hocalarımdan da gayet memnunum. Gerçekten çok ilgililer, ilgilerinde bir kusur görmedim, görmeyeceğim de. Onlar sonuçta hocalarım" şeklinde konuştu.

İl Müdürü Köse: "Eğitimde fırsat eşitliğini sağlıyoruz"

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Köse, evde eğitim sürecine ilişkin şunları söyledi: "İlimizde şu anda evde eğitim gören 2 öğrencimiz var. Evde eğitim bizim eğitim modellerimizden bir tanesi. Zorunlu eğitim çağında olan tüm çocuklarımız için eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden hareketle ulaşılabilirliği sağlamamız gerekiyor. Evde eğitim öğrencilerimiz, en az 12 hafta boyunca örgün eğitimden faydalanamayacak düzeyde olan ve bunu sağlık kurulu raporuyla belgelendiren, aynı zamanda Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporunda evde eğitim alması uygun görülen öğrencilerimize sağladığımız bir imkan."

Köse, Beran için hazırlanan süreç hakkında da, "Beran, yaklaşık 10 yıldır evde eğitim hizmetlerinden faydalanan, eğitimini sürdüren bir öğrencimiz. Serebral Palsi tanısı, doğuştan gelen bir rahatsızlığı var. Sağlık Kurulu tarafından tanısı koyulduğu andan itibaren Rehberlik Araştırma Merkezi’ne sevk edilmiş. Oradaki gerekli değerlendirmelerden sonra evde eğitim programı hazırlanmış ve eğitimine devam ediyor. İnşallah Beran’ı liseden mezun edeceğiz. Beran çok heyecanlı, öğrenmeye çok açık, hevesli. Onun o coşkusu ve heyecanı tüm öğretmenlerimizi ve bizleri de sevindiriyor. Biz de bu noktada Beran’a her türlü desteği vermeye çalışıyoruz" dedi.

Öğretmenden destek: "Uyumumuz sürüyor"

Dersim Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Hakan Kaya ise Beran hakkında, "Beran, sosyal zekası ve öğretimden yararlanma yeteneği oldukça yüksek bir öğrencimiz. Gayet uyumlu ve verilen görevleri eksiksiz yerine getiriyor. Bu konuda biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. İyi bir uyum yakaladık ve bu uyumu devam ettirmek için Beran’la beraber çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu konuda destek olduğumuz için kendimizi çok iyi hissediyoruz. Umarım bu uyum eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam eder" ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Tunceli’de evde eğitimle geleceğe hazırlanan Beran Adın’ın azmi, hem öğretmenleri hem de eğitim yönetimi tarafından örnek gösteriliyor. Evde eğitim modeli, sağlık nedenleriyle örgün eğitimden uzun süre yararlanamayan öğrenciler için yerinde bir çözüm olarak öne çıkıyor.

SEREBRAL PALSİ HASTASI 16 YAŞINDAKİ BERAN ADIN, YAKLAŞIK 10 YILDIR EVDE EĞİTİM ALIYOR. EĞİTİMİNE...

SEREBRAL PALSİ HASTASI 16 YAŞINDAKİ BERAN ADIN, YAKLAŞIK 10 YILDIR EVDE EĞİTİM ALIYOR. EĞİTİMİNE BÜYÜK BİR İSTEKLE DEVAM EDEN BERAN'IN ÖĞRENME AZMİ HEM ÖĞRETMENLERİNE HEM DE EĞİTİM CAMİASINA ÖRNEK OLUYOR.

SEREBRAL PALSİ HASTASI 16 YAŞINDAKİ BERAN ADIN, YAKLAŞIK 10 YILDIR EVDE EĞİTİM ALIYOR. EĞİTİMİNE...

İLGİLİ HABERLER

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Alışveriş Festivali Başladı — Yüzde 75'e Varan İndirimler (7-16 Kasım)
2
Söğüt'te Küçük Yürekten Büyük Destek: Rıdvan Osman Kumbarasını Filistin'e Bağışladı
3
Denizli'de KGYS ve EDS ile Kural İhlali Yapan Sürücüler Kamerada
4
Köyceğiz Göleti'nde Yaban Ördekleriyle Sonbahar Şöleni
5
Bayırköy'de Kur'an Kursu Öğrencileri 112 Acil Komuta Merkezini Ziyaret Etti
6
Karatay Belediyesi'nden Ara Tatilde Ücretsiz Sinema Etkinliği
7
Bilecik'te Keloğlan Parkı Yenileniyor: Atıl Alanlar Modern Sosyal Alanlara Dönüşüyor

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet