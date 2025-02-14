Tunceli'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 8 Gözaltı

Tunceli'de Silahlı Kavga Ortalığı Karıştırdı

Tunceli'nin Tar Deresi mevkiinde meydana gelen silahlı kavga, gece saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma sonucunda gerçekleşti. Olayda 4 kişi yaralandı.

Olay Anı ve Müdahale

Tartışmanın büyümesiyle birlikte kavga, silahlı çatışmaya dönüşürken, çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Sağlık ve jandarma ekipleri, ihbar üzerine hızla bölgeye sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltılar Devam Ediyor

Jandarma ekipleri, olaya karıştıkları iddia edilen 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma sürerken, kavgaya neden olan faktörler üzerinde duruluyor.