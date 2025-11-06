Tunceli'de Sosyal Medya Çay Daveti Karşılık Buldu

Vali Şefik Aygöl kapıda ziyaret etti

Sinem Durmaz adlı Tunceli sakini, sosyal medya üzerinden Vali Şefik Aygöl'e yaptığı çay davetinde samimi bir karşılaşma yaşadı.

Durmaz sosyal medya mesajında şu ifadeleri kullandı: "Umarım mesajımı okursunuz Valim. Bir akşam çay içmek, yanında da Tunceli için yapılabilecek projeleri dinlemek istersiniz. Sizi ve güzel eşinizi çaya davet etmek istiyorum. Başımızın üstünde yeriniz var gelirseniz bizi çok mutlu edersiniz"

Vali Şefik Aygöl, eşi Nazlı Aygöl ile birlikte aileyi ziyaret ederek daveti geri çevirmedi. Kapıda Vali'yi gören Sinem Durmaz büyük mutluluk yaşadı ve ziyaret samimi bir sohbet ortamında geçti.

Sosyal medyada ilgi toplayan ziyaret sonrası Vali Aygöl paylaşımında, "Çok güzel iki gönüle misafir olduk. Sosyal medyada davet etmişti bizi Sinem kızımız. Çok keyifli ve samimi saatlere şahitlik ettik" ifadelerine yer verdi.

DAVETİ KARŞILIKSIZ BIRAKMAYAN TUNCELİ VALİSİ ŞEFİK AYGÖL, EŞİ NAZLI AYGÖL İLE BİRLİKTE DURMAZ AİLESİNİ ZİYARET ETTİ. VALİ AYGÖL'Ü KAPIDA GÖREN SİNEM DURMAZ, BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI. SAMİMİ SOHBET İÇERİSİNDE GEÇEN ZİYARET, SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.