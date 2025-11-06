Tunceli'de Sosyal Medya Çay Daveti Karşılık Buldu: Vali Şefik Aygöl Kapıda

Tunceli'de Sinem Durmaz'ın sosyal medyadan çay davetini kabul eden Vali Şefik Aygöl ve eşi, kapıda görünce büyük sevinç yaşattı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:24
Sinem Durmaz adlı Tunceli sakini, sosyal medya üzerinden Vali Şefik Aygöl'e yaptığı çay davetinde samimi bir karşılaşma yaşadı.

Durmaz sosyal medya mesajında şu ifadeleri kullandı: "Umarım mesajımı okursunuz Valim. Bir akşam çay içmek, yanında da Tunceli için yapılabilecek projeleri dinlemek istersiniz. Sizi ve güzel eşinizi çaya davet etmek istiyorum. Başımızın üstünde yeriniz var gelirseniz bizi çok mutlu edersiniz"

Vali Şefik Aygöl, eşi Nazlı Aygöl ile birlikte aileyi ziyaret ederek daveti geri çevirmedi. Kapıda Vali'yi gören Sinem Durmaz büyük mutluluk yaşadı ve ziyaret samimi bir sohbet ortamında geçti.

Sosyal medyada ilgi toplayan ziyaret sonrası Vali Aygöl paylaşımında, "Çok güzel iki gönüle misafir olduk. Sosyal medyada davet etmişti bizi Sinem kızımız. Çok keyifli ve samimi saatlere şahitlik ettik" ifadelerine yer verdi.

