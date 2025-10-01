Tunceli'de TOKİ: 214 Konut ve 3 İş Yeri Tamamlandı — Vali Aygöl İnceledi

İnönü Mahallesi'nde projeyi yerinde değerlendirdi

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca yapımı tamamlanan 214 konut ve 3 iş yerinde incelemelerde bulundu.

İsmet İnönü Mahallesi'ndeki konutlarla ilgili yetkililerden bilgi alan Aygöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'de her geçen gün yeni ve önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Aygöl'ün açıklaması: "14 blok, 214 daire ve 3 dükkan olmak üzere çalışmalarımız şu anda bitmiş durumda. Biz 13 gün sonra vatandaşlarımızın artık evlerin içine yerleşmesini başlatacağız. Birkaç aydır görev yaptığım süre içerisinde sürekli buranın ne zaman yapılacağı ve bitirileceğiyle ilgili olarak çok sorular soruluyordu. Bu soruların hepsi cevabını buldu ve çok ufak tefek eksiklikler var, çevre düzenlemesi yapılıyor. Ayrıca buranın hem su hem de özellikle atık suyla ilgili olarak şu anda çözümler getirildi."

Aygöl, il genelinde şu anda 702 sosyal konutun yapıldığını belirterek, "Ayrıca hem Elazığ hem de Kahramanmaraş merkezli depremlerden hak sahipliği olan 2 bin 52 konutun da çalışmalarına çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bunların 700 civarını teslim ettik, diğerlerinin de yapımları devam ediyor. Son ihalemizi de ekim ayının ortalarında yaparak şehrimizde yapılması gereken bütün konutların yapımlarını başlatmış ve bir bölümünü sonuçlandırmış, bir bölümünü devam ettirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Aygöl, örnek daireyi gezip vatandaşlarla sohbet etti.

