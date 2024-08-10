Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yapılan bir uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, 40 kök Hint keneviri, bir miktar esrar ve çeşitli uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi.

Adli Süreç Başlatıldı

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakimlik Kararı: Zanlılardan B.K., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler N.D. ve O.P., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.