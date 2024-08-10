Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonu sonucu 3 kişi gözaltına alındı.
Operasyon Detayları
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 40 kök Hint keneviri, bir miktar esrar ve diğer uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi.
Şüphelilerin Durumu
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Operasyon, Tunceli'de uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirildi.