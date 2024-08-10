Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonu sonucu 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 40 kök Hint keneviri, bir miktar esrar ve diğer uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi.

Şüphelilerin Durumu

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Operasyon, Tunceli'de uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirildi.