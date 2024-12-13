Tunceli'de Yaban Keçisi Kaçak Avcılarına Ceza

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, koruma altındaki yaban keçilerini avladıkları tespit edilen kaçak avcılara ceza kesildi. Bu olayda, İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın da eşlik ettiği bir grup, dikkatleri üzerine çekti.

Kolonkaya köyü mevkisinde yaban keçisi avlandığını fark eden duyarlı vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürü'ne bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye yönlendirilen ekipler, yaptıkları incelemede Elazığ’dan kente gelen ve Karaman'ın da aralarında bulunduğu 4 kişilik grubun kaçak bir şekilde 2 yaban keçisi avladığını belirledi.

Kaçak avcılara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan idari işlem başlatıldı ve para cezası kesildi. Ayrıca DKMP personeli, kaçak avlanan yaban keçilerine ve av tüfeklerine el koydu.