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Tunceli'de Yaralı Kuş İçin Tehlikeli Kurtarma Girişimi

Tunceli'de yolda yaralı kuşu kurtarmak isteyen işçiye kamyon çarptı, ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 21:15
Tunceli'de Yaralı Kuş İçin Tehlikeli Kurtarma Girişimi

Tunceli'de Yaralı Kuşu Kurtarmak İsterken Kazaya Kurban Gitti

Tunceli'de yaşanan üzücü bir olayda, bir işçi yolda yaralı bir kuşu kurtarmaya çalışırken bir kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın Detayları

Tunceli-Pertek kara yolunda, 41 yaşındaki elektrik firması çalışanı Cihan Karaca, yolda yaralı bir kuş gördü. Durumu fark eden Karaca, kamyonet sürücüsünden durmasını istedi ve hemen araçtan inerek kuşu kurtarmak için yola yöneldi.

Ancak bu esnada, kamyon yolunu kullanan bir aracın çarpmasına maruz kaldı. Olayla ilgili sağlık ekiplerine haber verildi.

Yaralı İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine ulaşan sağlık personeli, ağır yaralanan Karaca'yı ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından, Karaca Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın anları, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve daha sonra sosyal medyada paylaşılmak üzere gündeme geldi.

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