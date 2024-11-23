Tunceli'de Yeni Dönem: Vali Bülent Tekbıyıkoğlu Başkan Vekili Olarak Göreve Başladı

Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kısa bir süre önce göreve başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından atanan Tekbıyıkoğlu, görevine hızlı bir giriş yaptı.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alarak uzaklaştırıldığı için, Vali Tekbıyıkoğlu’nun atanmasıyla boşalan bu koltuğa oturdu. Vali, gece saatlerinde makam aracıyla belediye binasına giderek göreve başladı.

Belediye binasında, girişte kendisini karşılayan görevlilerle sıcak bir şekilde merhabalaşan Tekbıyıkoğlu, ardından makam odasına geçti. Burada, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının duvara asıldığı gözlemlendi.

Aynı zamanda, "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan ceza alan ve görevden uzaklaştırılan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerine, Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen de görevine başladı. Bu atama, Tunceli'deki yerel yönetimde önemli bir değişiklik olarak kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İçişleri Bakanlığınca Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, belediye binasına giderek görevine başladı.

İçişleri Bakanlığınca Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, belediye binasına giderek görevine başladı.