Tunceli'de Yeni Katı Atık Tesisi ile Doğa Korunacak

Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu Katı Atık Tesisi Alanını İnceledi

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, kentte yapılması planlanan katı atık tesisi alanında önemli incelemelerde bulundu. Beraberindeki yetkililerle birlikte Sütlüce köyünde gerçekleştirilen ziyaret, Tunceli Entegre Katı Atık Bertaraf ve Geri Dönüşüm Projesi çerçevesinde yapıldı.

Çöp Sorununa Dikkat Çekti

Yapılan incelemeler sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekbıyıkoğlu, kentteki çöplüğün yarattığı olumsuz görüntülerin yanı sıra doğaya verdiği zararlara da dikkat çekti. Atıkların sızması sonucunda doğanın kirletildiğini belirten Tekbıyıkoğlu, şunları ifade etti:

"Bilim insanlarının verdiği bilgiye göre çöplüğün akıntısı yaklaşık 30 bin kişinin kanalizasyonuna eş değer bir kirlenmeyi şu an Pülümür Çayı’na veriyor. Bu durum ilimize yakışmayan bir rezillik."

Çöplük Yerine Yeşil alan

Tekbıyıkoğlu, çöplüğün bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Çevrecilerin protesto etmesi gereken yerin burası olduğuna dikkat çeken Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Biz bu rezilliği ortadan kaldıracağız ve burayı tekrar eski haline döndüreceğiz. Burası tekrar yeşil alan olacak, ormanlaştıracağız. Bu kötü görüntülerin hepsi ortadan kalkacak."

Tekbıyıkoğlu, katı atık tesisinin faaliyete geçmesiyle birlikte elde edilecek organik atıkların gübreye dönüştürüleceğini belirterek, bu sistemin kent ekonomisine de katkı sağlayacağını ifade etti.

Doğanın Korumada Kararlı

Vali Tekbıyıkoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamanın devamında, şu ifadeleri kullandı:

"Tunceli toprağını çöpümüzle zehirletmeyeceğiz. Modern bir çöp yönetim sistemi geliştireceğiz ve kirlilik ortadan kalkacak. Yaban hayatını çok değerli buluyoruz ve korumaya çalışıyoruz. Bu çöplüğe beslenmek için gelen yaban hayvanları hastalık yayıcı hale geliyor."

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, kentte yapılması planlanan katı atık tesisi alanında incelemelerde bulundu.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, kentte yapılması planlanan katı atık tesisi alanında incelemelerde bulundu.