Tunceli'de Yoğun Kar Nedeniyle Mahsur Kalan 29 Kişi Kurtarıldı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 29 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı ve güvenli bir yere yerleştirildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:53
Tunceli'de Yoğun Kar Nedeniyle Mahsur Kalan 29 Kişi Kurtarıldı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar ve tipi, 29 vatandaşın yolda mahsur kalmasına neden oldu. Mahsur kalan kişiler, Tunceli-Erzincan kara yolu Cankurtaran mevkisinde bulunan bir otobüs içinde bekliyordu.

Yerli halkı ve sürücüleri zor durumda bırakan bu doğal olay, Tunceli'de bir süredir aralıklarla yağan karla birlikte daha da etkili hale geldi. Mahsur kalanların imdadına jandarma ekipleri yetişti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi sonrası, bölgeye hızla intikal eden ekipler, karlı bölgede sıkışıp kalan 29 kişiyi kurtarma çalışmalarına başladı.

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda mahsur kalan kişiler, güvenli bir şekilde kurtarılıp, ilçedeki bir misafirhaneye yerleştirildi. Ekiplerin özverili çalışmaları ile hayat kurtarıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 29 kişi, jandarma...

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 29 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 29 kişi, jandarma...

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 29 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

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