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Tunceli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 11:12
Tunceli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tunceli'de Yangın Kontrol Altında

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bulunan Zergavut Dağı eteklerinde meydana gelen örtü yangını, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altına alındı.

İlgili Kuruluşların Müdahalesi

Valilik tarafından yapılan resmi açıklamada, yangın bölgesine giden araç yolunun olmaması nedeniyle İl Jandarma Komutanlığına ait helikopterlerin kullanıldığı belirtildi. Bu sayede, yangın alanına hızlıca personel sevk edildi.

Yangınla Mücadele Çalışmaları

Yangın söndürme çalışmalarına katılan 147 personel, gece boyunca süren yoğun mücadeleyle yangını kontrol altına aldı. Diyarbakır Hava Grup Komutanlığından gelen Jandarma Genel Komutanlığına ait S-70 helikopteri de bu çalışmalara destek verdi. Yangının yaklaşık 100 dönüm alanda etkili olduğu kaydedildi.

Son Durum ve Güvenlik Açıklaması

Yangın tamamen kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam etmektedir. Yetkililer, bu yangında herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığını bildirerek, bölgedeki vatandaşlara güvenli bir durum sağlandığını duyurdu.

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