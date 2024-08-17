Tunceli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tunceli'de Orman Yangını Söndürülüyor

Tunceli'nin Kocakoç köyü mevkisinde meydana gelen orman yangını, hızlı bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ancak bölgedeki ormanlık alan, hızla yayılan alevlerin tehdidi altındaydı.

Hızlı Müdahale ile Yangın Söndürüldü

Köyün sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirince, Orman İşletme Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri yangın bölgesine sevk edildi. Çalışmalar Sonuç Verdi

Ekipler, yangını söndürmek için yerel iş makinelerinin yanı sıra kazma, kürek ve tırmık gibi aletler kullanarak müdahale etti. Ayrıca, jandarma ve emniyete ait TOMA'lar da yangın söndürme çalışmalarında destek sağladı. Saatler süren çabalar sonrasında, yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Zarar Gören Alan ve Ağaçlar

Yangında, yer yer meşe, söğüt ve dut ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 150 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekipler, zarar gören alanlarda inceleme yapmaya devam ediyor.