Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Tunceli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tunceli Valiliği, Kocakoç köyünde çıkan örtü yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 10:45
Tunceli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tunceli'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Tunceli Valiliği, il merkezine bağlı Kocakoç köyü Boylu mezrasında meydana gelen örtü yangını hakkında bilgi verdi. Yangının, geçen gece saat 23.25'te başladığı bildirildi.

Yangına Müdahalede Bulunan Ekipler

Valilikten yapılan açıklamada, yangına müdahale eden ekipler hakkında detaylar paylaşıldı. Aşagıdaki ekipler yangın söndürme çalışmalarına katıldı:

  • 3 itfaiye ekibi
  • 1 arazöz
  • 3 TOMA
  • 1 iş makinesi
  • 140 jandarma asayiş komando timi

Yangının Sebebi ve Zarar Durumu

Yapılan ilk incelemelere göre, yangın yaklaşık 150 dönümlük bir alanı etkiledi. Ancak, Valilik, olayda can ve mal kaybı yaşanmadığını duyurdu. Yangın, elektrik tellerinin birbirine sürtünmesi sonucu oluşan kıvılcımın araziye düşmesiyle başladığı değerlendiriliyor. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı