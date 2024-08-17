Tunceli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tunceli'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Tunceli Valiliği, il merkezine bağlı Kocakoç köyü Boylu mezrasında meydana gelen örtü yangını hakkında bilgi verdi. Yangının, geçen gece saat 23.25'te başladığı bildirildi.

Yangına Müdahalede Bulunan Ekipler

Valilikten yapılan açıklamada, yangına müdahale eden ekipler hakkında detaylar paylaşıldı. Aşagıdaki ekipler yangın söndürme çalışmalarına katıldı:

3 itfaiye ekibi

1 arazöz

3 TOMA

1 iş makinesi

140 jandarma asayiş komando timi

Yangının Sebebi ve Zarar Durumu

Yapılan ilk incelemelere göre, yangın yaklaşık 150 dönümlük bir alanı etkiledi. Ancak, Valilik, olayda can ve mal kaybı yaşanmadığını duyurdu. Yangın, elektrik tellerinin birbirine sürtünmesi sonucu oluşan kıvılcımın araziye düşmesiyle başladığı değerlendiriliyor. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.