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Tunceli'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde çıkan orman yangınına acil ekipler müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:35
Tunceli'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Tunceli'de Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yangının Çıkış Nedeni Henüz Belirsiz

İlçenin Bostanlı köyü çevresinde bulunan meşe ormanlarında meydana gelen yangının sebebi hala belirlenememiş durumda. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Bildirim Yapıldı

Yangının çıkmasının ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi bildirdi ve bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli gönderildi.

Ekipler Yangına Müdahale Ediyor

Yangın söndürme çalışmaları kapsamında olay yerine 3 ilk müdahale aracı ve bir arazöz intikal etti. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerce çalışma...

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerce çalışma...

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı.

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