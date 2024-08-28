Tunceli'deki Yangın İtfaiye Ekiplerince Kontrol Altına Alındı

Tunceli'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, Mescit Mahallesi Aşağı Sağven bölgesinde bir otluk alanda yangın meydana geldi. Sebebi henüz bilinmeyen bu yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Yardım Çağrısı ve Müdahale

Yangını gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım talep etti. İhbar üzerine hızlıca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, gönüllülerle birlikte yangına müdahalede bulundu.

Söndürme Çalışmaları ve Zararlar

Bölgenin zorlu şartlara rağmen gerçekleştirilen müdahaleyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak, yaşanan bu olay neticesinde, bazı ağaçların zarar gördüğü kaydedildi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.