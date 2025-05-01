Tunceli Devlet Hastanesi'nde Yangın Paniği: Yangın Kontrol Altına Alındı

Tunceli Devlet Hastanesi'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Tunceli Devlet Hastanesi'nde bugün meydana gelen küçük çaplı yangın, hızla kontrol altına alındı. Yangının, hastanenin acil servis bölümündeki vakum santrallerinden kaynaklandığı belirlendi.

Olay Anında Alınan Önlemler

Yangın ihbarının ardından itfaiye ve polis ekipleri hastaneye sevk edildi. Ekiplerin etkili çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Duman nedeniyle, hastaların güvenliği açısından tedbir amaçlı olarak hastane bahçesine çıkarıldığı bildirildi.

Vali Tekbıyıkoğlu'ndan Açıklama

Olayla ilgili açıklama yapan Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, yangının saat 10.05 sıralarında hastanenin zemin katının altındaki teknik katta tespit edildiğini aktardı. Tekbıyıkoğlu, "Yangın şüphesiyle hastanemiz boşaltıldı. Gaz, elektrik ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde hastaneye intikal etti. Olayın sebebi ise hastanedeki oksijen hizmeti sağlayan gaz sistemine bağlı motorda meydana gelen arızadır. Durum, hastane çalışanlarının ve hastaların konforunu etkileyecek boyuta ulaşmadan önlendi," ifadesinde bulundu.

Tekbıyıkoğlu, güvenli bir ortam sağlanarak hastaların içeriye alınmaya başlandığını belirtti. Hastanede yaklaşık 35 servis bulunduğu ifade edildi.

Tunceli Devlet Hastanesi'nde çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü. Duman nedeniyle hastalar tedbir amaçlı hastane bahçesine çıkarıldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu (ortada), olayın ardından hastaneyi ziyaret etti.

Tunceli Devlet Hastanesi'nde çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü. Duman nedeniyle hastalar tedbir amaçlı hastane bahçesine çıkarıldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu (ortada), olayın ardından hastaneyi ziyaret etti.