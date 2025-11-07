Tunceli Merkezli 3 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 23 Kilo 200 Gram Esrar Ele Geçirildi

Tunceli merkezli 3 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Tunceli merkezli düzenlenen operasyonda 23 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun arka planı

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim 2025 tarihinde stepne lastiğe zulalanmış halde 3,73 kilogram skunk esrar ele geçirilmesi üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

Uygulama ve ele geçenler

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle Tunceli, Diyarbakır ve Batman illerinde eş zamanlı olarak 12 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 23 kilo 200 gram kubar esrar, 38 kök dikili kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 4 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltılar ve yasal süreç

Operasyon kapsamında tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

TUNCELİ MERKEZLİ 3 İLDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 23 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLİRKEN, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI