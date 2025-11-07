Tunceli Merkezli 3 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 23 Kilo 200 Gram Esrar Ele Geçirildi

Tunceli merkezli operasyonda 23 kilo 200 gram kubar esrar, 38 kök kenevir, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:47
Tunceli Merkezli 3 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 23 Kilo 200 Gram Esrar Ele Geçirildi

Tunceli merkezli 3 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Tunceli merkezli düzenlenen operasyonda 23 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun arka planı

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim 2025 tarihinde stepne lastiğe zulalanmış halde 3,73 kilogram skunk esrar ele geçirilmesi üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

Uygulama ve ele geçenler

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle Tunceli, Diyarbakır ve Batman illerinde eş zamanlı olarak 12 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 23 kilo 200 gram kubar esrar, 38 kök dikili kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 4 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltılar ve yasal süreç

Operasyon kapsamında tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

TUNCELİ MERKEZLİ 3 İLDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 23 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLİRKEN...

TUNCELİ MERKEZLİ 3 İLDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 23 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLİRKEN, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İLGİLİ HABERLER

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Keskin Viraj Tehlikesi: Esnaf Kamerayla Kazaları Belgeliyor
2
GKV Anaokulu'nda 'Ata’m' Sergisi: 10 Kasım'da Atatürk Sevgisi
3
Erzincan'da askeri araç, traktör ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı, 1’i kritik
4
Altıntepe Kalesi Drone Görüntüleriyle Gündemde: Erzincan'da Urartu İzleri
5
Gaziantep’te Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 183 Bin Hap, 31 Gözaltı
6
Sayıştay Raporu: Sinop Belediyesi'nde Usulsüzlük Zinciri ve İç Kontrol Zaafiyeti
7
Malatya'da Zirai Donun Ardından Kayısı Bahçeleri Gelecek Yıla Umut Veriyor

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu