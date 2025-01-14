Tunceli Merkezli Terör Operasyonunda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tunceli'de Terör Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Tunceli merkezli olarak düzenlenen terör operasyonunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nın, terör örgütleri adına faaliyet yürüten kişilerin tespiti için başlattığı çalışmanın detayları paylaşıldı.

Eş Zamanlı Operasyon

Operasyon, Tunceli ve İzmir illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, operasyon neticesinde Y.T, S.Ç. ve G.G. isimli şahısları yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.