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Tunceli'nin Pertek İlçesinde Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Uygulaması Başlatıldı

Pertek'te şap hastalığı nedeniyle 30 gün süreyle köy ve mahallelerde karantina uygulaması başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 21:30
Tunceli'nin Pertek İlçesinde Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Uygulaması Başlatıldı

Tunceli’nin Pertek ilçesinde, şap hastalığı sebebiyle tüm köy ve mahallelerde karantina uygulaması başlatıldığı açıklandı.

Kaymakamlıktan yapılan resmi açıklamaya göre, ilçede hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerde şap hastalığı vakalarının artması dikkat çekti. Bu durumda gerekli önlemlerin alınmasına karar verildi.

Açıklamada, "İlçemizin tüm köy ve mahallelerinde 30 gün boyunca gözetim karantinası uygulamaya konularak hayvan giriş ve çıkışının yasaklanması kararı alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, hayvan sağlığı ve halk sağlığı açısından bu tedbirlerin gerekli olduğunu vurguladı ve köylülerden tedbirlere uymalarını istedi.

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