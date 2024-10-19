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Tunceli'nin Zirveleri Karla Kaplandı

Tunceli'deki yüksek dağlar kar yağışıyla beyaza dönüştü, doğa tutkunları için keyifli görüntüler oluştu.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 09:59
Tunceli'nin Zirveleri Karla Kaplandı

Tunceli'de Kar Manzaraları

Tunceli'de, 3 bin rakımlı dağların zirveleri kar yağışı ile örtüyle kaplandı. Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Munzur, Mercan, Sülbüs ve Hel dağlarının zirvelerini beyaza bürüdü.

Sonbaharın Güzellikleri

Sonbahar renkleriyle birleşen karlı dağ manzaraları, izleyenlere eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Doğa tutkunları, bu karlı rotalarda gezinti yaparak fotoğraf çekme fırsatı buldu. Bu muhteşem görüntüler, Tunceli'nin doğal güzelliklerini bir kez daha ön plana çıkarıyor. Doğa Tutkunları İçin Bir Cennet

Karla kaplı dağlar, hem yerli hem de yabancı turistler için keşfedilmeyi bekleyen bir cennet haline geldi.

Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte hava sıcaklığının...

Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Yağışla Munzur, Mercan, Sülbüs ve Hel dağlarının 3 bin metre yüksekliğe sahip zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte hava sıcaklığının...

Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Yağışla Munzur, Mercan, Sülbüs ve Hel dağlarının 3 bin metre yüksekliğe sahip zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte hava sıcaklığının...

Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Yağışla Munzur, Mercan, Sülbüs ve Hel dağlarının 3 bin metre yüksekliğe sahip zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte hava sıcaklığının...

Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Yağışla Munzur, Mercan, Sülbüs ve Hel dağlarının 3 bin metre yüksekliğe sahip zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte hava sıcaklığının...

Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Yağışla Munzur, Mercan, Sülbüs ve Hel dağlarının 3 bin metre yüksekliğe sahip zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte hava sıcaklığının...

Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Yağışla Munzur, Mercan, Sülbüs ve Hel dağlarının 3 bin metre yüksekliğe sahip zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte hava sıcaklığının...

Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Yağışla Munzur, Mercan, Sülbüs ve Hel dağlarının 3 bin metre yüksekliğe sahip zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte hava sıcaklığının...

Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Yağışla Munzur, Mercan, Sülbüs ve Hel dağlarının 3 bin metre yüksekliğe sahip zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte hava sıcaklığının...

Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Yağışla Munzur, Mercan, Sülbüs ve Hel dağlarının 3 bin metre yüksekliğe sahip zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte hava sıcaklığının...

Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Yağışla Munzur, Mercan, Sülbüs ve Hel dağlarının 3 bin metre yüksekliğe sahip zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte hava sıcaklığının...

Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Yağışla Munzur, Mercan, Sülbüs ve Hel dağlarının 3 bin metre yüksekliğe sahip zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte hava sıcaklığının...

Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Yağışla Munzur, Mercan, Sülbüs ve Hel dağlarının 3 bin metre yüksekliğe sahip zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte hava sıcaklığının...

Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Yağışla Munzur, Mercan, Sülbüs ve Hel dağlarının 3 bin metre yüksekliğe sahip zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

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