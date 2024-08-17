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Tunceli Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tunceli'de çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 02:21
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 02:54
Tunceli Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tunceli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tunceli'nin Kocakoç köyü mevkisinde çıkan orman yangını, hızlı müdahale sayesinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Köy sakinlerinin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Çalışmaların Detayları

Ekipler, yangını söndürmek amacıyla iş makineleri, kazma, kürek ve tırmık gibi el aletleriyle alevlere müdahale etti. Ayrıca, jandarma ve emniyete ait TOMA'lar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Saatler süren yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma işlemleri devam ediyor.

Tunceli’de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tunceli’de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tunceli’de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tunceli’de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tunceli’de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tunceli’de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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