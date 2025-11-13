Tunceli Pertek'te 'Pala Dayı'nın 5 TL'lik Çayı

25 yıldır aynı anlayış: Ucuz çay, hijyen ve dayanışma

Tunceli’nin Pertek ilçesinde yıllardır çay ocağı işleten ve "Pala Dayı" lakabıyla tanınan Mustafa Sungur, çayı 5 liradan satarak hem esnaflık geleneğini hem de dayanışma kültürünü yaşatıyor.

Pertek'teki çay ocakları, bölge halkının doğayla uyumlu yaşamı ve sıcak sosyal ilişkileriyle biliniyor. Bu anlayışı 25 yıldır sürdüren Pala Dayı, fiyat avantajı ve hijyen konusundaki titizliğiyle halkın güvenini kazanmış durumda. Bir bardak çayın diğer kıraathanelerde 10-15 lira, kafelerde ise 30 lirayı aşan fiyatlarla satıldığı ortamda Pala Dayı'nın 5 lira uygulaması dikkat çekiyor.

Mustafa Sungur, işletmesi ve fiyatlandırma hakkında şu ifadeleri kullandı:

"25 senedir burayı çalıştırmaktayım. Burada lakabım Pala, Mustafa dersen buradan kimse bilmez. Ama Pala dersen buradaki herkes beni tanır, bilir. Çay fiyat olarak şimdilik beni kurtarıyor. Şu anda beni idare ediyor. Tabi ki sürümden kazanıyorum. Çok şükür işlerim iyidir, fena değil. Burada günlük 300-350 civarında marka atıyorum. Bu da benim için yeterlidir beni kurtarıyor. Burası çay ocağıdır, çayımız tazedir. Müşterilerimizden herhangi bir şikayet yoktur. Çayımız her zaman güzeldir. Elimizden geldiği kadarıyla iyi yapmaya çalışacağız. Piyasada çay 10 liradır, belki feribotlarda ve başka yerlerde 15 lira olabilir. Ama diğer kıraathanelerde ve çay ocaklarında 10-15 liradır, en düşük veren benim. 5 liradan veriyorum. Vatandaş için uygun bir yerdir. Buranın halkı genellikle emeklidir, orta yaşlı kişilerdir. Oyun yok bir şey yok, herkes buraya gelip tertemiz bir şekilde çayını içer, sohbetini eder. Günlük temizliyorum, yıkıyorum. Millet rahat rahat oturup çayını içiyor, herkes memnundur"

Pertek sakinleri de Pala Dayı'nın dürüstlüğünü ve esnaf ahlakını örnek gösteriyor. İlçe sakini Hüseyin Tekin söz konusu esnaflığı şöyle anlattı:

"Pala Dayı’nın sayesinde ucuz çay içiyoruz. Temiz, hijyenik bir yerde. Pertek’imize örnek bir vatandaş. Böyle bir insan daha içimizde yoktur. Bir insan kazancı için, hak için yapar; birisi de kazık atmak için yapar. Yani bu adamda öyle bir şey yok. Çok dürüst ve temizdir. Yıllardır tanıyoruz. 30 yılı aşkın bir süredir burada oturuyorum, kendisini de tanıyorum. Kişiliği, dürüstlüğü çok güzeldir. Böyle bir insanın Pertek’te olması örnek teşkil edecek bir durum"

Sonuç: Pertek'te Pala Dayı'nın 5 liraya sunduğu çay, ekonomik ve sosyal dayanışmanın simgesi haline gelirken, hijyen ve samimiyetle oturmuş bir müşteri bağlılığı yaratıyor.

