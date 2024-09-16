Tunceli Pülümür'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem: Prof. Dr. Naci Görür'den Kritik Uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu sarsıntı, bölgedeki yer altı hareketliliğinin son dönemde artmakta olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Deprem, özellikle yer bilimcilerin sık sık dikkat çektiği tehlikeli fay hatlarının geçtiği bir alanda yaşandı.

Prof. Dr. Naci Görür, bu bölgenin deprem riskine karşı uzun süredir uyarılarda bulunuyordu. Tunceli Pülümür, Kuzey Anadolu Fayı’na yakın konumu sebebiyle potansiyel risk taşıyan bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.

TUNCELİ PÜLÜMÜR’DE 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Tunceli’nin Pülümür ilçesi, 4,1 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD’ın resmi verilerine göre, deprem 16.43’te ve yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, can kaybı ya da yaralanma konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremi doğrularken, depremin büyüklüğünü 4,0 olarak kaydetti. Deprem sonrası herhangi bir yıkım yaşanmasa da yer bilimciler, bu tip küçük ölçekli depremlerin daha büyük sarsıntıların habercisi olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: “BÖLGE YÜKSEK RİSK ALTINDA”

Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli Pülümür bölgesinin deprem riski altında olduğunu daha önce birçok kez dile getirmişti. Prof. Dr. Görür, Kuzey Anadolu Fayı’nın Erzincan ile Bingöl arasında bir kısmının geçtiğini ve bu fay hattının en son 1794 yılında kırıldığını hatırlattı. 7,2 büyüklüğündeki bu büyük depremin ardından yaklaşık 250 yılda bir büyük deprem üretme eğiliminde olduğuna dikkat çeken Görür, bölgenin potansiyel tehlike altında olduğunu vurguladı.

FAY HATTI 250 YILDA BİR DEPREM ÜRETİYOR

Prof. Dr. Görür'ün açıklamalarına göre, Kuzey Anadolu Fayı’nın bu kısmında 250 yılda bir deprem meydana gelme olasılığı bulunuyor. Son büyük deprem 1794 yılında yaşanmış ve 7,2 büyüklüğünde olmuştu. Bu da bölgenin tekrar büyük bir deprem riski taşıdığı anlamına geliyor. Görür, Tunceli, Pülümür ve Bingöl yöresinin dikkatli olması gerektiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Erzincan ile Bingöl, Karlıova arasında Kuzey Anadolu Fayı’nın bir kısmı geçiyor. O fay, en son 1794 yılında kırıldı ve 7.2 büyüklüğünde bir deprem üretti. Her 250 senede bir ortalama deprem üretiyor. Bu nedenle oradan endişe ediyoruz."

DEPREM RİSKİNE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Uzmanlar, depremin büyüklüğünün çok büyük olmamasına rağmen halkın tedbiri elden bırakmaması gerektiğini belirtiyor. Bölgedeki yapılar, özellikle depreme dayanıklılık açısından gözden geçirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. AFAD ve diğer resmi kurumlar, vatandaşları depreme hazırlıklı olmaları konusunda düzenli olarak bilgilendiriyor.

Deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşların alması gereken önlemlerden bazıları şunlardır:

Depreme dayanıklı binalarda yaşamak.

Acil durum çantası hazırlamak.

Evde güvenli alanları belirlemek ve acil durum planı yapmak.

Deprem anında doğru hareket tarzını öğrenmek (Çök-Kapan-Tutun yöntemi).

PROF. DR. NACİ GÖRÜR’DEN 7,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM UYARISI

Tunceli ve çevresi için yapılan bu uyarılar, bölgenin jeolojik yapısı nedeniyle oldukça önem taşıyor. Özellikle 7,2 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu, büyük bir yıkıma yol açabilir. Bu yüzden bölgedeki yerel yönetimlerin, halkın ve devletin gerekli önlemleri alması gerekiyor. Prof. Dr. Naci Görür’ün uyarıları, bilim insanlarının uzun süredir dikkat çektiği bir tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.