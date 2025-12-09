Tunceli Pülümür'de 4.2'lik Deprem Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Akaryakıt istasyonu kamerası sarsıntıyı kaydetti

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 15.34'te meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, bir akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, deprem anında istasyonun içindeki market dolaplarının kapaklarının açıldığı ve bazı vatandaşların kaçıştığı anlar yer aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

