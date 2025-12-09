DOLAR
42,59 -0,05%
EURO
49,59 0,01%
ALTIN
5.752,98 -0,24%
BITCOIN
3.850.675,12 0,3%

Tunceli Valiliği: Pülümür'de 4.2'lik Deprem — Olumsuzluk Bildirilmedi

Pülümür'de 09.12.2025 saat 15.34'te meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde Tunceli Valiliği, can ve mal kaybına dair olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 16:29
Tunceli Valiliği: Pülümür'de 4.2'lik Deprem — Olumsuzluk Bildirilmedi

Tunceli Valiliği'nden Deprem Açıklaması

Pülümür'de 4.2 büyüklüğünde sarsıntı

09.12.2025 tarihinde saat 15.34 sıralarında, merkez üssü Pülümür İlçemizde olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Valilikten yapılan açıklamada, ilgili birimler tarafından gerçekleştirilen saha taramalarında şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmadığı ve saha taramalarına devam edildiği belirtildi.

Vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dilekleri iletilirken, 112 Acil çağrı merkezimizin 7/24 halkımızın hizmetinde olduğu hatırlatıldı.

TUNCELİ VALİLİĞİ’DEN DEPREM AÇIKLAMASI: "ŞUANA KADAR HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK...

TUNCELİ VALİLİĞİ’DEN DEPREM AÇIKLAMASI: "ŞUANA KADAR HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEMİŞTİR"

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van Gürpınar'da Zincirleme Kaza: 3 Araç Çarpıştı, 5 Yaralı
2
İstanbul’da 5. ihale: En yüksek taksi plakası 5 milyon 211 bin TL’ye satıldı
3
Isparta'da Polis Kılığıyla 1 milyon 962 bin TL ve 70 bin 472 dolar Vurgunu — 3 Tutuklu
4
Pendik’te alkollü sürücü dehşeti: 3.2 promil, 7 araca hasar
5
Sakarya'da SASKİ Anaokullarında "Su Müfettişi" ile Su Tasarrufu Eğitimi
6
Kayseri TÜRKSOY 2027 Adaylığında İddialı: 'Biz Güçlü Bir Adayız'
7
Boyabat’ta iş kazası: Hızar makinesine kapılan işçi ağır yaralandı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi