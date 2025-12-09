Tunceli Valiliği: Pülümür'de 4.2'lik Deprem — Olumsuzluk Bildirilmedi

Tunceli Valiliği'nden Deprem Açıklaması

Pülümür'de 4.2 büyüklüğünde sarsıntı

09.12.2025 tarihinde saat 15.34 sıralarında, merkez üssü Pülümür İlçemizde olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Valilikten yapılan açıklamada, ilgili birimler tarafından gerçekleştirilen saha taramalarında şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmadığı ve saha taramalarına devam edildiği belirtildi.

Vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dilekleri iletilirken, 112 Acil çağrı merkezimizin 7/24 halkımızın hizmetinde olduğu hatırlatıldı.

