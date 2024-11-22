Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanları Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün görevden uzaklaştırıldığını resmi olarak duyurdu.

Ceza ve Soruşturmalar Devam Ediyor

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 2022/99 esas sayılı dosya kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı. Ayrıca, Konak hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/1146 sayılı soruşturma dosyası kapsamında "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla süreç devam etmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Cevdet Konak’ın Anayasa'nın 127’inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır." denildi. Bu bağlamda, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’na Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak atama yapılmıştır.

Ovacık Belediye Başkanı’nın Durumu

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül için yapılan açıklamada ise, Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında yine "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığı belirtildi. Bu nedenle, Sarıgül de geçici olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Tunceli Valiliğince Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.