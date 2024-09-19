Tuncer Bakırhan Mersin'de Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Mersin'de Ziyaretlerde Bulundu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Ekmek ve Adalet Buluşmaları" programı çerçevesinde Mersin'i ziyaret etti. Bakırhan, esnaf ve vatandaşlarla bir dizi buluşma gerçekleştirdi.

Tarsus Hal Kompleksi'nde Esnaflarla Buluştu

Bakırhan, ilk olarak Tarsus Hal Kompleksi'ndeki esnafları ziyaret etti ve onların taleplerini dinleyerek önemli bilgiler edindi.

Emeklilerle Kafede Sohbet

Devamında Akdeniz ilçesindeki bir kafede emeklilerle bir araya gelen Bakırhan, onlarla sohbet ederek sorularını yanıtladı.

Barış Parkı'nda Güvencesiz İşçileriyle Buluşma

Akdeniz ilçesindeki Barış Parkı'nda Güvencesiz İşçiler Derneği üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakırhan, burada da önemli mesajlar verdi.

Mücadele Vurgusu

Bakırhan, kadın ve gençlere umut vermeye devam edeceklerini belirterek, "Demokratik bir ülke için mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (solda), "Ekmek ve Adalet Buluşmaları" kapsamında Mersin'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakırhan, kentteki temasları kapsamında Tarsus Hal Kompleksi'ndeki esnafı gezdi, taleplerini dinledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (solda), "Ekmek ve Adalet Buluşmaları" kapsamında Mersin'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakırhan, kentteki temasları kapsamında Tarsus Hal Kompleksi'ndeki esnafı gezdi, taleplerini dinledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (solda), "Ekmek ve Adalet Buluşmaları" kapsamında Mersin'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakırhan, kentteki temasları kapsamında Tarsus Hal Kompleksi'ndeki esnafı gezdi, taleplerini dinledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (solda), "Ekmek ve Adalet Buluşmaları" kapsamında Mersin'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakırhan, kentteki temasları kapsamında Tarsus Hal Kompleksi'ndeki esnafı gezdi, taleplerini dinledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (solda), "Ekmek ve Adalet Buluşmaları" kapsamında Mersin'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakırhan, kentteki temasları kapsamında Tarsus Hal Kompleksi'ndeki esnafı gezdi, taleplerini dinledi.