Tuncer Bakırhan Van'da: 'Barış ve Demokratik Toplum' Mitingi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'daki mitingde barış ve demokrasi çağrısı yaparak sürece destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 22:16
DEM Parti Eş Genel Başkanı mitingde barış ve demokrasi vurgusu yaptı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da düzenlenen "Barış ve Demokratik Toplum" mitingine katıldı.

Miting, İpekyolu ilçesindeki Musa Anter Parkı Kavşağı'nda gerçekleştirildi. Konuşmasında ülke ekonomisinin ve enerjisinin demokrasinin hizmetine sunulabileceğini vurgulayan Bakırhan, devam eden sürecin önemine dikkat çekti.

Bakırhan şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin dört bir yanında bugün burada olduğu gibi mitingler yapıyoruz, barışa olan inancımızı ortaya koyuyoruz. Barış konusunda ne kadar samimi olduğumuzu gösteriyoruz. Geçmişin kaygılarıyla, acılarıyla davranmıyoruz. Barış, kaygıları ve acıları unutmadan bir kenara koyarak geleceği inşa etmektir. İşte Van halkı, genciyle, kadınıyla ve bütün bileşenleriyle bugün demokratik bir barış olsun diye bu meydanları doldurdu."

Bakırhan, Türkiye'nin barıştan başka bir şansı olmadığını belirterek, tüm kesimleri sürece destek vermeye çağırdı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan siyasi partilere de seslenen Bakırhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fikirlerimiz ve düşüncelerimiz ayrı olabilir. Barış konusunda, barışa inanç konusunda hepimizin ortaklaşması gerekiyor. Kürtler ne istiyor? Kürtler demokrasi ve özgürlük istiyor. Birlikte eşitçe yaşamak istiyor. Bunun neresi kötü? Bu sürece karşı çıkanlar neye karşı çıktıklarını biliyorlar mı? Bu sürecin başarıya ulaşması için Türkiye, Trabzon'uyla, Sinop'uyla, Ege ve Trakya'sıyla kenetlenmeli, bu süreci başarıya ulaştırarak Türkiye'nin ayaklarına vurulan 100 yıllık, 50 yıllık prangaları artık çıkarmalıdır."

Miting, alanda söylenen şarkılar eşliğinde sona erdi.

