Tuncer Kocaeli'de: İklim Kanunu sanayici ve ihracatçının rekabet gücünü artıracak

Tuncer Kocaeli'de İklim Kanunu'nu Anlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Kocaeli ziyaretinde İklim Kanunu'nun sanayici ve ihracatçının korunması ile rekabet gücünün geliştirilmesine katkı sunacağını ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacağını söyledi.

Ziyaret programı ve incelemeler

Tuncer, Valilik ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti, ardından İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi ve İzmit Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki çalışmaları inceledi. Ayrıca Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası ziyaretlerinin ardından AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen 111. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı ve burada '81 İl Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı'nı tanıttı.

AK Parti'nin çevre ve şehircilik vizyonu

Toplantıda konuşan Tuncer, AK Parti'nin 24. yılını kutladıklarını hatırlatarak çeyrek asra uzanan hizmet döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önemli eserler ortaya koyduklarını belirtti. Tuncer, şehircilik politikalarının insanı, çevreyi ve doğayı merkeze alarak sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleriyle afetlere karşı dirençli yapılar oluşturduğunu, ormanlar, sular ve kıyıların korunması için çalıştıklarını vurguladı.

Tuncer, Kocaeli'ye yenilenmiş konut stoku, kentsel dönüşüm projeleri, millet bahçeleri, sıfır atık çalışmaları ve tarımsal yatırımlar kazandırıldığını söyledi.

İklim Kanunu'nun hedefleri ve önemi

Tuncer, 2 Temmuz'da çıkarılan İklim Kanunu'nun ülkeye fayda sağlayacak bir düzenleme olduğunu belirterek amacın çevreyi korumak ve yeşil ekonomiyle Türkiye'nin gücünü artırmak olduğunu ifade etti. Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı olarak 22 Ağustos'ta İstanbul'da yapılan '81 İl Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı' kapsamında iklim değişikliğinin sonuçları, AK Parti'nin politikaları ve kanunun gerekliliğinin anlatıldığını aktardı.

Tuncer, 'Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkan'ımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Vizyonu'nun bu yaklaşımın somut örnekleri olduğunu belirtti. Kanunun afetlere karşı etkin mücadele, ekonomide sürdürülebilir yeşil dönüşüme hızlı geçiş, doğal kaynakların korunması, temiz enerjinin payının artırılması, geri dönüşüm ve Sıfır Atık Projesi'nin yaygınlaştırılması ile sanayi ve ticarette rekabet gücünün artırılmasını hedeflediğini vurguladı.

Tuncer, İklim Kanunu'nun yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istihdam için gelecek yatırımı olduğunu belirterek Sıfır Atık Projesi'nin bu bilincin geliştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Dezenformasyon iddialarına yanıt

Tuncer, kanunun kamuoyunda bilinçli veya bilinçsiz dezenformasyona maruz kaldığını söyleyerek bazı iddiaları tek tek yanıtladı. Net sıfır emisyon iddiasının 'hiç emisyon olmayacak, üretim engellenecek' anlamına gelmediğini; gerçek hedefin sera gazı emisyonlarının yeni teknolojilerle ve yeşil alanlarla dengelenmesi olduğunu açıkladı.

Ayrıca tarımın, hayvancılığın yasaklanacağı veya meyve ağaçlarına el konulacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, kanunun aksine kuraklık ve afetlere karşı tarımın, hayvancılığın ve doğal kaynakların korunmasını, gıda ve su güvenliğinin sağlanmasını amaçladığını belirtti. Karbon vergisi uygulamasının vatandaşa yönelik olduğu iddiasını reddederek kanunun sadece üretim yapan kurumların temiz teknolojiler kullanmasını şart koştuğunu, bireyleri kapsamadığını vurguladı.

Tuncer, kanunun ülkenin stratejik öncelikleri ve temel değerleriyle uyumlu olduğunu, ulusal çabaları küresel iklim hedefleriyle hizaladığına, sanayicimizin ve ihracatçımızın korunmasına ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacağına, ayrıca enerjide dışa bağımlılığı azaltacağına dikkat çekti. Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefi ve yeşil kalkınma vizyonunun finans kaynaklarına erişimde önemli bir rol oynayacağını ekledi.

Konuşmaların ardından AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Tuncer'e Hereke dokuması halı hediye etti.

