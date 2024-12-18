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Tunus Açıklarında 20 Düzensiz Göçmenin Cesedine Ulaşıldı

Sfakes açıklarında batan tekne felaketi sonrası 20 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı, 5 kişi kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 23:57
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 23:57
Tunus Açıklarında 20 Düzensiz Göçmenin Cesedine Ulaşıldı

Tunus Açıklarında Düzensiz Göçmen Faciası

Tunus’un güneyinde bulunan Sfakes kenti açıklarında meydana gelen trajik olayda, düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Teknenin batması sonucu 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayda 5 kişi de kurtarıldı.

Olayın Detayları

Tunus Ulusal Muhafızlar Genel İdaresi, yaşanan olayla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, dün gece Mehdiye kentindeki Eş-Şabbe sahilinden hareket ettikten sonra Sfakes kentinin Levze bölgesinden yaklaşık 13 deniz mili açıkta battı. Sahil güvenlik ekipleri, sahra altı Afrika uyruklu 5 göçmeni kurtarmayı başardı" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Sfakes kenti açıklarında yapılan deniz güvenlik operasyonları sonucunda 20 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığı ve kayıp göçmenlerin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Göçmenlik Sıklığı

Tunus Ulusal Muhafız Birliği tarafından haziran ayında yayımlanan bir raporda, 2023 yılı itibarıyla toplam 714 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığı, 2024 yılı başından mayıs ayına kadar ise bu sayının 462 olduğu ifade edildi.

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