Tunus Açıklarında 612 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, 18 Ceset Bulundu

Tunus'ta Düzensiz Göçle Mücadele

Tunus'un doğu kıyılarında gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda 612 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, bu operasyon sırasında 18 ceset bulunarak denizden çıkarıldı. Tunus Ulusal Muhafız Genel Müdürlüğü, düzensiz göçle mücadele ve deniz sınırlarının korunması için yürütülen çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Operasyon Detayları

Açıklamalara göre, 16-17 Mart tarihlerinde Tunus'un sahil güvenlik birimleri, ülkenin doğu kıyılarında bir dizi operasyon gerçekleştirerek deniz sınırını aşmaya çalışan göçmenlere müdahale etti. Bu operasyonlarda, Avrupa'ya geçiş amacıyla yola çıkan göçmenlere ait teknelerin açık denizde bozulduğu ve boğulma tehlikesi atlattığı ifade edildi.

Göçmenlerin Durumu ve Uyrukları

Açıklamada, kurtarılan göçmenlerin hangi ülkeye ait olduğu belirtilmedi. Ancak düzensiz göç girişimlerine yönelik risklerin gün geçtikçe arttığına dikkat çekildi. Her yıl binlerce Afrikalı göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir sınırı olan Tunus'u tercih ediyor.

AB ile İlişkiler ve Yardım Talebi

Tunuslu yetkililer, sık sık Avrupa kıyılarına geçmek isteyen düzensiz göç girişimlerinin engellenmekte olduğunu vurguluyor. Avrupa Komisyonu, Eylül 2023 tarihinde Tunus ile Avrupa Birliği arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında, düzensiz göç akışını azaltmak amacıyla Tunus'a 127 milyon avro yardım tahsis edildiğini açıkladı.