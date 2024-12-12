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Tunus Açıklarında 9 Düzensiz Göçmenin Cansız Bedeni Bulundu

Tunus'un Mehdiye kentinde 9 düzensiz göçmenin cesedi bulunurken, 27 kişi kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 22:25
Tunus Açıklarında 9 Düzensiz Göçmenin Cansız Bedeni Bulundu

Tunus Açıklarında Düzensiz Göçmen Faciası

Tunus'un doğusundaki Mehdiye kenti açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin arızalanıp alabora olması sonucu büyük bir acı yaşandı. 9 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı, 27 kişi ise kurtarıldı.

Tunus Ulusal Muhafız Genel Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada Mehdiye Deniz Muhafız birimlerinin olaydan haberdar edildiğini belirtti. Açıklamaya göre, acil kurtarma ekipleri zorlu hava koşullarına rağmen hemen olay yerine yönlendirildi.

Kurtarma çalışmalarında 27 kişinin sağ olarak kurtarıldığı bildirilirken, hayatını kaybedenlerin Sahra Altı Afrika ülkelerinden olduğu belirtildi. Olay yerinde ilk müdahale yapılan yaralılar ise hızla limana sevk edildi.

Yaz aylarında, Tunus Ulusal Muhafız Birliği tarafından yayımlanan bir raporda, 2023 yılında 714, 2024 yılı başından Mayıs ayına kadar 462 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilmişti. Bu rakam, göç yollarındaki tehlikenin ve yaşanan trajedinin boyutlarını gözler önüne seriyor.

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