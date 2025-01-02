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Tunus Açıklarında Düzensiz Göçmen Teknesi Devriildi: 27 Ölü

Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne devrildi, 27 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:34
Tunus Açıklarında Düzensiz Göçmen Teknesi Devriildi: 27 Ölü

Tunus'ta Düzensiz Göçmen Teknesi Feci Kazaya Uğradı

Tunus'un doğu kıyısındaki Safakes kenti açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne devrildi. Bu üzücü olay sonucunda 27 kişi hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Safakes Sağlık Müdürü Hatem Şerif, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, Karkanah Adaları açıklarında gerçekleşen kazada 25 kişinin kurtarıldığını, 27 cansız bedene ulaşıldığını bildirdi. Ölenlerin çoğunun Sahra Altı Afrika ülkeleri'nden olduğu tespit edildi.

Düzensiz Göçmenlerin Tehlikeleri

2023 yılı boyunca Tunus Ulusal Muhafız Birliği tarafından yayımlanan raporlara göre, bu yıl 714 ve 2024 yılına kadar olan dönemde, mayıs ayına kadar 462 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığı açıklanmıştı. Bu rakamlar, Akdeniz bölgesindeki düzensiz göçmen sorununu gözler önüne seriyor.

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