Tunus Cumhurbaşkanı Adayı Ayaşi Zamal Yeniden Gözaltına Alındı

Tunus'ta Yeniden Gözaltı Tartışmaları

Tunus'ta 6 Ekim'de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Ayaşi Zamal, sahte beyan suçlamasıyla tekrar gözaltına alındı. İlk olarak 2 Eylül'de gözaltına alınan Zamal, davadan tutuksuz yargılanmak üzere birkaç saatliğine serbest bırakılmıştı.

Sosyal Medyada Gözaltı Açıklaması

Zamal, gözaltına alındığına dair bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı ve güvenlik güçlerinin kendisini bilinmeyen bir yere götürdüğünü belirtti.

Kampanya Süreci ve Yanında Yer Alanlar

Zamal'ın kampanya sözcüsü Remzi el-Habbali, gözaltına alınmasına rağmen Zamal'ın adaylığının devam ettiğini, bu nedenle seçim gününe kadar kampanyanın sürdürüleceğini ifade etti.

Seçim Adaylarının Durumu

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 10 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı için başvurusu kabul edilen 3 adaydan birinin Ayaşi Zamal olduğunu duyurmuştu. Buasker, adaylık başvurusunu kabul edilmeyen 14 kişinin evraklarının eksik olduğunu veya şartları sağlamadığını belirtti.

Hukuki Süreç ve Mahkeme Kararı

Adaylıkları kabul edilmeyen 3 kişi, Tunus İdari Mahkemesi’ne başvurmuş, mahkeme olumlu karar verse de Buasker, seçimlerde yalnızca 3 adayın yarışacağını vurguladı.