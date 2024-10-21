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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’den Filistin ve Lübnan'a Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus’un Filistin ve Lübnan halkıyla dayanışmasını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 16:03
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’den Filistin ve Lübnan'a Destek Mesajı

Tunus'un Dayanışma Mesajı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesinin koşulsuz bir şekilde İsrail saldırılarında mağdur olan Filistin ve Lübnan halklarının yanında olduğunu ifade etti.

Meclis Oturumunda Güçlü Mesaj

Cumhurbaşkanı Said, Tunus Halk Meclisi'nde yaptığı konuşmada, “Tüm Filistin topraklarında bağımsız Filistin devleti kurulana kadar başta Filistin halkı olmak üzere tüm mazlum halkların yanındayız. Aynı şekilde kayıtsız şartsız Lübnan halkının ve tüm mazlum halkların yanındayız.” şeklinde belirtti.

Normalleşme Terimlerine Karşı Duruş

İsrail ile normalleşme çabalarına da değinen Said, “Herkes şunu bilsin ki, gaspçı ve suç örgütü Siyonist varlıkla normalleşme terimini bir daha asla kullanmayacağız. Bunu kullanan kim olursa olsun bunlar Filistin halkına en büyük ihaneti yapmış olur.” dedi. Kendisinin bu duruştan geri adım atmayacağını vurguladı.

İsrail Saldırıları ve Son Gelişmeler

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından düzenlenen saldırıların ardından, İsrail’in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında büyük kayıplar yaşandı. İsrail, saldırılarda 1,200 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 5,132 kişinin yaralandığını bildirdi.

Gazze Şeridi'nde yaşanan saldırılarda ise yaklaşık 17 bini çocuk, 11,378’i kadın olmak üzere toplamda 42,603 Filistinli yaşamını yitirdi, 99,795 kişi yaralandı. Ayrıca Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de saldırılar sonucunda 165 çocuk da dahil olmak üzere 759 Filistinli hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten beri 104’ü çocuk, 194’ü kadın olmak üzere 2,412 kişi can verdi, 11,267 kişi yaralanarak sağlık kurumlarına başvurdu.

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