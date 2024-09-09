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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said Yeni Valiler Atadı

Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus'ta 24 ile yeni valiler atadı. Değişiklik, yaklaşan seçimler öncesinde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 15:43
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said Yeni Valiler Atadı

Tunus'ta Valiliklerde Değişim

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir ay kala ülkedeki 24 il için yeni valiler atadı. Bu karar, Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından resmi sosyal medya hesabında yapılan bir duyuruyla kamuoyuna açıklandı.

Daha Önceki Görevden Almalar

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said’in daha önce görevden aldığı 9 ilin valisi de dahil olmak üzere, bu yeni atamaların gerçekleştirildiği belirtildi. Ancak, bu değişikliğin nedenine dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Yeni Anayasa ve Atama Yetkileri

25 Temmuz 2022 tarihinde kabul edilen yeni Anayasa'ya göre, cumhurbaşkanı, valileri ile diğer sivil ve askeri üst düzey kadroları, başbakanın önerisiyle atama yetkisine sahiptir. Bununla birlikte, Said, 25 Ağustos'ta gerçekleştirdiği hükümet revizyonunda da 3'ü devlet bakanı olmak üzere toplamda 22 yeni bakan atamıştı.

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