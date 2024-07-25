Tunus Cumhurbaşkanından Sosyal Medya Paylaşımlarına Af Kararı

Tunus'tan Önemli Bir Af Kararı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, sosyal medya platformlarındaki paylaşımları nedeniyle mahkum olan 1727 kişiden 233'ü için af kararı aldı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Kays Said'in Anayasa'nın 99. Maddesi doğrultusunda bu affı imzaladığı belirtiliyor.

Açıklama Detayları

Açıklamada, sosyal medya paylaşımları dolayısıyla mahkum edilen 1727 kişiden yalnızca 233'ünün aftan yararlanacağı vurgulanarak, geri kalanların başka suçlardan ceza almış olmalarının etkisine dikkat çekildi.

Tunus'ta Siyasi Gelişmeler

2019 yılına dayanan Cumhurbaşkanı Kays Said'in yönetimindeki süreçte, 25 Temmuz 2021'de uygulamaya konulan olağanüstü kararlar, Meclis'in faaliyetlerini dondurmuş ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmıştır. Bu gelişmeler, ülkede derinleşen siyasi ve ekonomik krizle birlikte, 22 Eylül 2021'de alınan yeni kararlarla Said'in yürütme yetkilerinin genişlemesine yol açmıştır.

Aralık 2021'de açıklanan "siyasi krizden çıkış yol haritası" doğrultusunda, 25 Temmuz 2022'de Anayasa referandumu ve ardından erken genel seçimler gerçekleştirilmiştir. Yeni anayasa ile birlikte Tunus, başkanlık sistemine geçiş yapmış ve 24 Aralık 2023 tarihinde Halk Meclisi ile Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey kurulmuştur.

Ancak Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'daki kararlarından dolayı pek çok siyasi parti seçimleri boykot etme kararı almıştır.